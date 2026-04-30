Toromont Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Toromont Industries hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,14 CAD. Im letzten Jahr hatte Toromont Industries einen Gewinn von 0,920 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,23 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,09 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,08 CAD je Aktie sowie einen Umsatz 1,19 Milliarden CAD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at