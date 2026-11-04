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04.11.2026 06:31:28
Toromont Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Toromont Industries hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 2,35 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toromont Industries 1,73 CAD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 1,65 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 25,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,31 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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