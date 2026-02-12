Toromont Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Toromont Industries präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,93 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Toromont Industries 1,91 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,31 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,42 Milliarden CAD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,11 CAD, nach 6,18 CAD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5,20 Milliarden CAD gegenüber 5,02 Milliarden CAD im Vorjahr ausgewiesen.

