Toromont Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Toromont Industries äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde mit 0,22 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,220 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite hat Toromont Industries im vergangenen Quartal 1,15 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toromont Industries 994,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at