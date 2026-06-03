Toronto Cleantech Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Toronto Cleantech Capital veröffentlichte am 01.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Toronto Cleantech Capital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Toronto Cleantech Capital mit einem Umsatz von insgesamt 3,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 11,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at