Toronto Cleantech Capital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Toronto Cleantech Capital hat am 25.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat Toronto Cleantech Capital 4,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at