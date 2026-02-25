Toronto Cleantech Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Toronto Cleantech Capital präsentierte am 23.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Toronto Cleantech Capital 3,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at