PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
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21.05.2026 18:49:03
Torque Asset Management Buys $4 Million of Planet Fitness Amid Stock's 54% Decline in 2026
According to its SEC filing dated May 15, 2026, Torque Asset Management LLC established a new stake in Planet Fitness (NYSE:PLNT), acquiring 49,500 shares. The estimated transaction value was $4.35 million based on the average unadjusted closing price for the quarter ended March 31, 2026. The position's quarter-end value, reflecting both the purchase and price changes during the period, was $3.68 million.This was a new position; the stake represented 1.45% of the fund's 13F assets under management at quarter-end.As of May 20, 2026, Planet Fitness shares were trading at $50.24, down 51.6% over the past year and underperforming the S&P 500 by 76 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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