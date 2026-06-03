Torrent Gold gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Torrent Gold präsentierte in der am 01.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,370 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at