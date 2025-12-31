Torrent Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Torrent Gold ließ sich am 29.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Torrent Gold die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,27 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,100 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at