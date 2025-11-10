Torrent Pharmaceuticals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Torrent Pharmaceuticals veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,45 INR gegenüber 13,37 INR im Vorjahresquartal.

Torrent Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,02 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at