Torrent Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Torrent Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 11,51 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Torrent Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von 14,71 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Torrent Pharmaceuticals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41,97 Milliarden INR im Vergleich zu 29,59 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 63,92 INR beziffert, während im Vorjahr 56,47 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 139,80 Milliarden INR gegenüber 113,58 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at