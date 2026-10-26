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26.10.2026 06:31:29
Torrent Pharmaceuticals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Torrent Pharmaceuticals hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,45 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49,79 Milliarden INR – ein Plus von 50,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Torrent Pharmaceuticals 33,02 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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