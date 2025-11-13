Torrent Power: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Torrent Power hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,01 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Torrent Power im vergangenen Quartal 78,76 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Torrent Power 71,76 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at