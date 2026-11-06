Torrent Power informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Torrent Power gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,28 INR. Im Vorjahresviertel hatte Torrent Power 14,36 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Torrent Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 98,02 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 78,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at