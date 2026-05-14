Torrent Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Torrent Power äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,03 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64,06 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 0,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,56 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Torrent Power hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 47,95 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 61,23 INR je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,46 Prozent auf 289,66 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 291,00 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at