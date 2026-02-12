Torrent Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Torrent Power hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,76 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,76 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,28 Prozent auf 67,78 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at