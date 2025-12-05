Torrid hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Torrid hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Torrid -0,010 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 235,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 263,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at