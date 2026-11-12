Tortoise Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tortoise Acquisition A gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tortoise Acquisition A -0,080 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 7,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tortoise Acquisition A 0,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at