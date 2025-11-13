|
13.11.2025 06:31:28
Tortoise Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Tortoise Acquisition A präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
