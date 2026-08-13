Tortoise Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tortoise Acquisition A hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,080 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Das vergangene Quartal hat Tortoise Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 4,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 227,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at