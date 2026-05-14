Tortoise Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tortoise Acquisition A hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,8 Millionen USD – ein Plus von 477,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tortoise Acquisition A 0,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at