Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4,24 TRY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,46 TRY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,33 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi einen Umsatz von 3,79 Milliarden TRY eingefahren.

Redaktion finanzen.at