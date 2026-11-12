Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi legte Quartalsergebnis vor

Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 3,39 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi noch ein Gewinn pro Aktie von 2,11 TRY in den Büchern gestanden.

Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,49 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 65,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,72 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at