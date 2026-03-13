Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 11.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi ein EPS von 9,89 TRY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 7,88 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,74 Milliarden TRY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,73 TRY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,61 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 14,95 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahr hatte Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 12,61 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at