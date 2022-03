Toscana Aeroporti präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toscana Aeroporti ließ sich am 16.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Toscana Aeroporti die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 82,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,0 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 24,1 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,250 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Toscana Aeroporti ein Ergebnis je Aktie von -0,670 EUR vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Toscana Aeroporti 68,41 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 61,10 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,250 EUR sowie einen Umsatz von 68,41 Millionen EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at