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09.10.2026 06:31:28
Tose legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Tose stellte am 08.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 68,20 JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,58 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,49 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 15,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 94,66 JPY. Im letzten Jahr hatte Tose einen Gewinn von 33,01 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 6,32 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,64 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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