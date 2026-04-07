TOSEI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TOSEI präsentierte am 06.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 104,99 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOSEI noch ein Gewinn pro Aktie von 84,36 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,33 Prozent auf 60,50 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at