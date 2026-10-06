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06.10.2026 06:31:28
TOSEI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TOSEI hat am 05.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,36 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 18,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 13,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 23,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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