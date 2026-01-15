15.01.2026 06:31:29

TOSEI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TOSEI hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 7,30 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOSEI noch ein Gewinn pro Aktie von 7,75 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TOSEI im vergangenen Quartal 10,73 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOSEI 12,77 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 152,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 123,72 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,20 Prozent auf 94,69 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

