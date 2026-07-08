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08.07.2026 06:31:29
TOSEI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
TOSEI hat am 06.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 37,36 JPY. Im letzten Jahr hatte TOSEI einen Gewinn von 41,76 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 25,46 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 27,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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