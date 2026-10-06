TOSEI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TOSEI hat am 05.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,57 Prozent zurück. Hier wurden 84,9 Millionen USD gegenüber 122,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at