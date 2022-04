Toshiba-Aktie: Finanzinvestoren CVC und KKR wollen wohl Toshiba aufkaufen

Auch Rivale Bain Capital habe sich mit einem solchen Schritt beschäftigt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf informierte Personen. Einer ursprünglich geplanten Aufspaltung des Konzerns in mehrere börsennotierte Unternehmen hatten die Anteilseigner zuletzt einen Riegel vorgeschoben. CVC hatte bereits im vergangenen Jahr Interesse gezeigt und dabei 21 Milliarden US-Dollar (19,5 Mrd Euro) auf den Tisch legen wollen.

Toshiba liegt seit längerem im Clinch mit ausländischen Großinvestoren und Hedgefonds. Der Konzern räumte nach einer Untersuchung auch eine zu große Nähe zu japanischen Regierungsbehörden ein, um ausländischen Einfluss zu begrenzen. Zudem erwiesen sich ein verlustreicher Ausflug ins US-amerikanische Atomkraftgeschäft und ein Bilanzskandal in den vergangenen Jahren als schwere Bürde für das Unternehmen. Toshiba stellt unter anderem Speicherchips und andere Halbleiter her, ist aber auch in den Bereichen Energieanlagenbau und Transportsysteme aktiv.

