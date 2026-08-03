Toshiba Machine: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Toshiba Machine hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,85 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 36,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,12 Milliarden JPY – eine Minderung von 31,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 30,98 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at