Toshiba Machine hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Toshiba Machine gab am 25.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 63,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toshiba Machine in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40,10 Milliarden JPY im Vergleich zu 35,11 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 43,51 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Toshiba Machine ein EPS von 529,56 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 21,03 Prozent auf 132,82 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at