|
12.11.2026 06:31:28
Toshiba Machine präsentierte Quartalsergebnisse
Toshiba Machine hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 23,11 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 37,77 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,66 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 30,41 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!