Toshiba Machine präsentierte Quartalsergebnisse

Toshiba Machine hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,11 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 37,77 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,66 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 30,41 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at