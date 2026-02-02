|
Toshiba Machine stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Toshiba Machine hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 7,81 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 155,81 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 45,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 25,08 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 46,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
