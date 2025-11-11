Toshiba TEC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Toshiba TEC hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 92,45 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toshiba TEC 437,59 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 136,29 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 149,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at