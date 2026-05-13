TOSHIBA TEC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TOSHIBA TEC lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 USD gegenüber 0,170 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,08 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 994,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,140 USD. Im Vorjahr waren 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,19 Prozent auf 3,78 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte TOSHIBA TEC 3,78 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at