Toshiba TEC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Toshiba TEC lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 37,94 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toshiba TEC noch ein Gewinn pro Aktie von -94,180 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 148,89 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toshiba TEC einen Umsatz von 121,37 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at