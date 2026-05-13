Toshiba TEC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toshiba TEC hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 123,22 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toshiba TEC noch ein Gewinn pro Aktie von 51,97 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 169,43 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 151,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Toshiba TEC hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 43,130 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 565,44 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Toshiba TEC im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 569,27 Milliarden JPY im Vergleich zu 577,02 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at