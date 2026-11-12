Toshiba TEC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toshiba TEC gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Toshiba TEC ein EPS von -92,450 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Toshiba TEC mit einem Umsatz von insgesamt 153,10 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at