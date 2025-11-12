TOSHIBA TEC präsentierte Quartalsergebnisse

TOSHIBA TEC hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,47 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,44 Prozent auf 924,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 998,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at