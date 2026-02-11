TOSHIBA TEC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TOSHIBA TEC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOSHIBA TEC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 922,8 Millionen USD im Vergleich zu 894,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at