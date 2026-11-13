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13.11.2026 06:31:28
TOSHIBA TEC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
TOSHIBA TEC lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Auf der Umsatzseite hat TOSHIBA TEC im vergangenen Quartal 961,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOSHIBA TEC 924,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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