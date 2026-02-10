Toshiba TEC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Toshiba TEC präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 20,28 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toshiba TEC noch ein Gewinn pro Aktie von 10,85 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,18 Milliarden JPY – ein Plus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Toshiba TEC 136,35 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at