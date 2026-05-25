SUZUKI Aktie
WKN: 603090 / ISIN: JP3397210000
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25.05.2026 17:44:47
Toshifumi Suzuki, Who Made 7-Eleven a Giant in Japan, Dies at 93
He spent four decades building the convenience store chain into a cornerstone of daily life.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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