TOSHIN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TOSHIN präsentierte in der am 16.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 40,65 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 127,56 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,58 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TOSHIN einen Umsatz von 4,42 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at