TOSHIN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TOSHIN lud am 15.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 22,09 JPY. Im letzten Jahr hatte TOSHIN einen Gewinn von -25,420 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat TOSHIN im vergangenen Quartal 4,58 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOSHIN 3,93 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at