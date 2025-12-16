|
16.12.2025 06:31:29
TOSHIN gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TOSHIN lud am 15.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 22,09 JPY. Im letzten Jahr hatte TOSHIN einen Gewinn von -25,420 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat TOSHIN im vergangenen Quartal 4,58 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOSHIN 3,93 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Hanelsende im Minus -- ATX schließt stärker -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt knappe Gewinne verbuchte. Die Wall Street präsentierte sich schwächer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.