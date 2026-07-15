TOSHIN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TOSHIN hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 278,85 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -173,690 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,75 Milliarden JPY – ein Plus von 6,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOSHIN 4,48 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 212,860 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -13,070 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,82 Prozent auf 17,80 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 17,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at